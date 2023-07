Super Nanny - 23 ans, 3 enfants en 5 années et seule à la maison, aidez-moi !

Super Nanny a rendez-vous à Arras, dans les Hauts-de-France, dans une famille de trois enfants où on ne sait plus très bien qui sont les parents et qui sont les enfants. Entre son fils aîné de 5 ans, Enio, qui lui en fait voir de toutes les couleurs, sa fille Louane, 3 ans, qui n’en fait qu’à sa tête et la petite dernière Zoé, âgée d’un an, à qui elle a du mal à consacrer du temps, Jennifer, 23 ans, ne sait plus quoi faire face aux provocations perpétuelles de ses enfants.C’est pourquoi cette jeune maman solo a décidé de faire appel à Super Nanny. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour aider Jennifer à retrouver son rôle. Super Nanny va donc devoir prendre les choses en main pour faire comprendre aux enfants que ce ne sont pas eux qui font la loi à la maison. Sylvie parviendra-t-elle à ce que Jennifer endosse son rôle de maman ? Super Nanny usera de toutes ses astuces pour insuffler un souffle de joie et de bonheur dans cette famille !