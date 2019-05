Super Nanny - Avec 3 générations de filles sous le même toit : aidez-nous à vivre ensemble !

Super Nanny a rendez-vous en Alsace dans une famille 100% filles où trois générations vivent sous le même toit ! Il y a Déborah, maman célibataire de deux petites filles : Elina, 4 ans et demi, et Anaëlle, 2 ans. Depuis la séparation d’avec le papa, Jacqueline, 61 ans, la grand-mère, a posé ses valises chez sa fille Déborah car, avec ses contraintes de travail, elle ne pouvait plus gérer ses enfants au quotidien. Le problème : Déborah, maman laxiste, et sa mère, plus stricte et qui se dit "d’une autre génération", ne sont pas du tout d’accord sur la manière d‘éduquer les fillettes ! Résultat : les fillettes en profitent !A bout, mère et filles ont décidé de faire appel à Super Nanny. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura dix jours pour résoudre les problèmes et sortir cette famille 100% filles de la détresse. Super Nanny réussira-t-elle à retisser les liens entre toutes ces filles dans ce foyer ? Parviendra-t-elle à faire revenir l’harmonie en faisant en sorte que chacune retrouve sa place ? C’est la nouvelle mission de Super Nanny !