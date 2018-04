Super Nanny - A cause de nos enfants, notre couple est en danger

Pas toujours simple d’éduquer ses enfants et de jongler entre autorité et complicité. Alors, quand la situation bascule dans l’insoutenable, que les difficultés s’enchaînent au quotidien pour gérer les enfants trop turbulents, une solution s’impose : faire appel à Super Nanny. Avec 20 ans d’expérience à son actif, Sylvie Jenaly, nurse de choc et ancienne gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions, et proposer des solutions aux parents débordés. Pendant une semaine, Super Nanny intervient dans des familles aux problématiques variées et applique des méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves. Après une phase d’observation pour comprendre les dysfonctionnements au sein de la cellule familiale, Super Nanny passe à l’action et prend les choses en main. Sa ligne de conduite : inculquer des valeurs comme respect et politesse, imposer fermeté et discipline pour au final, retrouver le bonheur en famille.