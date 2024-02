Super Nanny - A la tête d'une famille de 12 enfants, je n'ai aucune autorité

Maman d’une famille très nombreuse de douze enfants dont dix encore présents à la maison, Béatrice les élève seule depuis deux ans. Le petit Hayden, 3 ans, souffrant d’une grave maladie respiratoire, elle a dû quitter la région parisienne où vivait toute la famille, pour le sud de la France, moins pollué. Malheureusement, à cause de son travail, le papa n’a pas pu les suivre et ne voit aujourd’hui sa famille que quelques jours par mois. Totalement dépassée, Béatrice n’arrive plus à gérer ses enfants et s’en remet à son fils aîné, Damien, pour faire preuve d’autorité à sa place. Un rôle devenu trop lourd à porter pour le jeune homme qui aimerait que sa mère s’en sorte seule pour pouvoir quitter la maison et prendre son indépendance. Le défi pour Super Nanny : apprendre à Béatrice à gérer seule sa très grande famille et permettre à Damien de quitter le nid familial.