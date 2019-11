Super Nanny - Avec 3 enfants en bas âge, nous sommes totalement dépassés

Anne-Sophie et Maxime sont les parents de 3 enfants en bas âge, et très rapprochés. Si ces naissances successives étaient une volonté de leur part, aujourd’hui les parents n’arrivent plus à gérer les crises et caprices de leurs 3 petits. Anne-Sophie, maman au foyer, est totalement démissionnaire, quand Maxime, lui, crie et punit à tout-va. L’ambiance à la maison est devenue très tendue. Le défi pour Super Nanny : redonner à la maman la motivation de s’occuper de sa famille et aiderle papa à s’adoucir.