Super Nanny - Avec mes 3 enfants, je suis plus copine que maman

Amandine est une femme-enfant qui reconnaît elle-même qu’elle a eu "beaucoup de mal à quitter papa et maman". Aujourd’hui, elle-même mère de trois enfants qu’elle a eus avec Brian, son amour d’adolescence, elle joue aux jeux vidéos et multiplie les petits secrets avec ses deux aînés contre l’avis de leur papa… Ce qui n’est pas sans conséquence ! Théo et Chloé se comportent avec elle comme si elle était leur grande sœur ou pire, une copine. Alors qu’ils n’ont que 5 et 4 ans, ils imposent leurs quatre volontés à leur maman qui n’a absolument aucune autorité. Si Brian tente, lui, d’imposer des limites, il en a assez de cette situation. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour aider Amandine à devenir une maman plus mature. Un défi de taille pour Super Nanny.