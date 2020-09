Super Nanny - Couple en crise à Saint-Tropez : aidez-nous à gérer nos enfants

Super Nanny reprend la route dans le sud de la France, à la Croix Valmer, dans le Golfe de Saint-Tropez. Malgré un cadre de vie idyllique au soleil et et en bord de mer, le climat dans cette nouvelle famille s'annonce orageux ! Sylvie Jenaly va faire la connaissance de Sandrine, Guillaume et de leurs deux garçons âgés de 2 ans et 5 ans et demi. Leur quotidien ? Des cris, des reproches, des contradictions : tout un équilibre familial perturbé ! Car le couple n'est jamais d'accord sur rien ! Et encore moins sur l’éducation de leurs enfants ! Sandrine a choisi la sévérité tandis que Guillaume cède à tous leurs désirs. Une des conséquences aujourd'hui : c'est Léo, l'aîné, qui profite du lit parental ! Sandrine et Guillaume dorment désormais à tour de rôle sur le canapé du salon. Une maman qui n’éprouve plus aucun plaisir à s’occuper de ses enfants, un papa complétement démuni, un couple qui souffre, au bord de la rupture. Pour eux, il est temps que Super Nanny intervienne ! Va-t-elle réussir à leur proposer des solutions pour une nouvelle vie ? Sandrine et Guillaume trouveront-ils une ligne d'éducation commune ? Mais surtout retrouveront-ils le chemin de l'amour ?