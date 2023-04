Super Nanny - Dépassés par nos enfants, nous n'arrivons pas à organiser notre mariage

Jessica et Anthony, tous deux âgés de 31 ans, sont les parents d’Alicia, 11 ans, Lucas, 4 ans, et Nathan, 2 ans. Très amoureux l’un de l’autre depuis leur rencontre au collège il y a quinze ans, le couple a décidé de se marier dans quelques mois. Problème : impossible pour eux d’organiser les préparatifs sereinement avec leurs trois enfants ! En effet, le couple a une vision de l’éducation complètement différente : Jessica n’hésite pas à hausser le ton très rapidement avec ses garçons… sans aucun effet sur eux ! Anthony, le papa plutôt cool, ne supportant pas les pleurs, cède régulièrement face à leurs caprices. Aujourd’hui, Lucas et Nathan l’ont bien compris et en profitent ! Face à ses deux petits frères survoltés qui réclament l’attention de leurs parents, Alicia, l’aînée de la fratrie, s’isole de plus en plus. La mission est de taille pour Super Nanny ! Notre gouvernante préférée a donc concocté des activités et des défis sur-mesure pour la petite famille. De l’essayage de la robe de mariée en compagnie des enfants, à la danse de couple pour ouvrir le bal, en passant par des règles de vie au quotidien, Sylvie a prévu plus d’un tour dans son sac pour que ce mariage rêvé soit une réussite pour toute la famille !