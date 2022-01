Super Nanny - Depuis mon divorce, je ne m'en sors pas avec mes 3 enfants

Dans le cadre professionnel, Sophie et José se sont rencontrés il y a douze ans. Après la naissance de Cassandra en 2006 puis leur mariage, Sophie souhaite agrandir la famille mais les médecins lui déconseillent car elle doit suivre un traitement lourd. Finalement, leur fils, Noah, naît en 2011. Après une première séparation et une thérapie de couple, Sophie et José décident de se donner une seconde chance et Benjamin agrandit la famille en 2013. Hélas, les difficultés ne s’arrangent pas puisque le divorce est prononcé en 2016. Aujourd’hui, la jeune femme vit seule avec ses trois enfants avec une garde partagée un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires. Sophie a beau essayer de se faire entendre, les deux petits n’en font qu’à leur tête et Cassandra, en pleine crise de pré adolescence, lui répond constamment. Usée par l’ambiance familiale, Sophie choisit de plus en plus souvent de fuir le conflit en cédant et en allant même s’isoler dans sa chambre pour avoir la paix. Elle qui reprochait à son mari d’être trop strict, elle voudrait bien avoir un peu plus d’autorité pour se faire respecter. Le défi pour Super Nanny : aider Sophie à devenir plus ferme et autoritaire avec ses enfants, lui permettre de renouer le dialogue avec sa fille et envisager sereinement des sorties en famille.