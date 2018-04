Super Nanny - Désaccord des parents, les enfants en profitent

Aurélie, 27 ans, mère au foyer et Cédric 28 ans, sont les jeunes parents de trois petites filles très agitées et très rapprochées : Malone 7 ans, Hayden 6 ans et Kirsten 5 ans. Les 3 soeurs sont ingérables et solidaires dans les bêtises et les crises. Aurélie la maman est complètement dépassée et ne sait plus comment s'en sortir. L'une des causes de cette situation est la contradiction permanente entre le système éducatif de la maman et du papa. Aurélie est complétement démissionnaire, alors que Cédric lui tente d'instaurer des règles, mais sans le soutien d'Aurélie rien n'est possible.