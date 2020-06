Super Nanny - Enceinte de mon 3ème enfant , aidez-moi à retrouver l'autorité à la maison !

Pas toujours simple d’éduquer ses enfants et de jongler entre autorité et complicité. Alors, quand la situation bascule dans l’insoutenable, que les difficultés s’enchaînent au quotidien pour gérer les enfants trop turbulents, une solution s’impose : faire appel à Super Nanny. Avec 20 ans d’expérience à son actif, Sylvie Jenaly, nurse de choc et ancienne gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions, et proposer des solutions aux parents débordés. Pendant une semaine, Super Nanny intervient dans des familles aux problématiques variées et applique des méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves. Après une phase d’observation pour comprendre les dysfonctionnements au sein de la cellule familiale, Super Nanny passe à l’action et prend les choses en main. Sa ligne de conduite : inculquer des valeurs comme respect et politesse, imposer fermeté et discipline pour au final, retrouver le bonheur en famille. Jessica et Anthony, tous deux âgés de 31 ans sont les parents d’Alicia, 11 ans, Lucas, 4 ans et Nathan, 2 ans. Très amoureux l’un de l’autre depuis leur rencontre au collège il y a 15 ans, le couple a décidé de se marier dans quelques mois. Problème : impossible pour eux d’organiser les préparatifs sereinement avec leurs trois enfants ! En effet, le couple a une vision de l’éducation complètement différente : Jessica, la maman, n’hésite pas à hausser le ton très rapidement avec ses garçons…sans aucun effet sur eux ! Anthony, le papa plutôt cool, ne supportant pas les pleurs, cède régulièrement face à leurs caprices. Aujourd’hui, Lucas et Nathan l’ont bien compris et en profitent ! Face à ses deux petits frères survoltés qui réclament l’attention de leurs parents, Alicia, l’ainée de la fratrie, s’isole de plus en plus. La mission est de taille pour Super Nanny qui a concocté des activités et des défis sur-mesure pour la petite famille ! De l’essayage de LA robe de mariée en compagnie des enfants, à la danse de couple pour ouvrir le bal, en passant par des règles de vie au quotidien, Sylvie a prévu plus d’un tour dans son sac rouge pour que ce mariage rêvée soit une réussite pour toute la famille !