Super Nanny - Entre nos 2 fils, c'est l'amour vache

Nadège, 32 ans, et Thomas, 40 ans, sont les parents de deux petits garçons adorables, du moins en apparence ! Car si à l’école et à la garderie Maël, 6 ans, et Roan, 2 ans, se comportent très bien, à la maison c’est loin d’être le cas. Ils ont l’insulte facile et poussent des cris stridents à la moindre contrariété. Surtout, les deux frères se bagarrent à longueur de journée et la famille vit dans un climat de conflit permanent. Si Nadège parvient à faire régner un semblant d’ordre, en revanche, Thomas n’a aucune autorité sur ses deux fils, ce qui aggrave encore la situation. Le défi pour Super Nanny : faire en sorte que Maël et Roan cessent leurs bagarres et aider Thomas à avoir plus d’autorité sur ses enfants.