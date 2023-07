Super Nanny - Famille et télétravail : comment trouver un équilibre !

Super Nanny est de retour sur les routes de France ! Plus motivée que jamais, elle va devoir faire face à toute sortes de situations comme apprendre à s’occuper de ses enfants lorsque l’on « télétravaille », ou encore comment gérer 5 filles quand on est papa au foyer… Super Nanny va encore devoir être sur tous les fronts ! En effet, il n’est pas toujours simple ce « métier » de parents. Comment vivre ensemble, savoir poser les limites, tout en gardant le plaisir de la complicité avec ses enfants ? Comment faire quand on a l’impression d’avoir perdu le mode d’emploi ? Quand la situation bascule et que le quotidien des parents devient ingérable, une seule solution s’impose : faire appel à Super Nanny.Avec plus de 20 ans d’expérience, Sylvie Jenaly, gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions, et proposer des solutions aux parents débordés.Pendant toute une semaine, Super Nanny intervient auprès de ces parents en difficultés afin de leur apporter une boîte à outils remplie de méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves. Après une phase d’observation pour s’imprégner du quotidien de la famille, Super Nanny passe à l’action et prend les choses en main. Sa ligne de conduite : ne pas lâcher les parents et les remettre sur la bonne voie. Pour ce nouvel épisode, Super Nanny doit faire face à une nouvelle problématique : « Famille et Télétravail : comment trouver un équilibre ? » Bienvenue chez Laurie et Quentin, les parents d’Axel (4 ans et demi) et Zach (2 ans et demi). Le jeune couple fait face à un problème qui va parler à un bon nombre de jeunes parents : comment occuper ses enfants lorsque l’on est en télétravail ? Comment éviter d’avoir un enfant qui hurle à coté de vous quand vous êtes en ligne avec votre patron ? Comment réussir à avoir 45 minutes de calme pour boucler une réunion ultra urgente ?La limite entre vie personnelle et vie professionnelle se réduit un peu plus chaque jour. Travailler pour certains parents devient un véritable parcours du combattant, pour ne pas dire un véritable enfer ! Sans méthode, nos jeunes parents ne s’en sortent plus ! Laure prend des heures de retard chaque jour et doit travailler le soir, Quentin quant à lui n’a d’autre solution que de mettre les enfants devant la télé !Super Nanny va-t-elle relever ce défi qui est plus que jamais d’actualité ? Quelles solutions va-t-elle proposer à cette famille ?