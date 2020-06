Super Nanny - Famille homoparentale : 2 mamans pour une difficile recomposition familiale

Il y a 2 ans, Déborah et Sandra, amies depuis quelques mois, s’aperçoivent que leurs sentiments ont évolué et que leur amitié s’est transformée en amour. Un amour inattendu pour les deux femmes, puisque toutes deux étaient alors en couple avec un homme, et mères de famille. Après avoir quitté leurs conjoints, elles s’installent ensemble, avec leurs enfants. C’est là que les ennuis commencent : entre crises et jalousies, Déborah et Sandra n’arrivent pas à former une véritable famille recomposée. Pire : les deux mamans n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’éducation à donner aux enfants, et se déchirent de plus en plus. Aujourd’hui elles sont au bord de la rupture. Le défi pour Super nanny : que cette famille devienne une véritable famille recomposée.