Super Nanny - Famille recomposée, aidez-nous à devenir une vraie famille

Jonathan, 30 ans, et Ophélie, 27 ans, sont à la tête d’une jolie famille récemment recomposée ! Ensemble, ils viennent d’avoir un bébé, Lyséa, âgée de 8 mois. Ils sont déjà parents chacun de leur côté ! En effet, Jonathan est déjà papa de deux enfants, Louane, 6 ans, et Théo, 5 ans. Ophélie, quant à elle, est la maman de Thiméo, 4 ans. Il y a quelques semaines, le couple a décidé de réunir leur progéniture respective sous le même toit. Et c’est bien là tout le problème ! Les bagarres et les cris sont devenus le quotidien de cette nouvelle fratrie ! Mais surtout les tensions entre Ophélie, la belle-maman, et ses beaux-enfants, Louane et Théo, empirent de jour en jour. Ses beaux-enfants n’acceptent pas son autorité. Ophélie a beau avoir tout essayé, elle ne trouve pas sa place au sein de cette nouvelle famille. Super Nanny arrivera-t-elle à créer du lien dans cette famille recomposée ? Louane et Théo accepteront-ils leur belle-maman ? Ophélie arrivera-t-elle à trouver sa place ?