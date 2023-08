Super Nanny - Famille recomposée : comment rester soudés quand la famille implose !

Super Nanny est de retour sur les routes de France ! Plus motivée que jamais, elle va devoir faire face à toute sortes de situations comme apprendre à s’occuper de ses enfants lorsque l’on «télétravaille», ou encore comment gérer 5 filles quand on est papa au foyer… Super Nanny va encore devoir être sur tous les fronts ! En effet, il n’est pas toujours simple ce «métier» de parents. Comment vivre ensemble, savoir poser les limites, tout en gardant le plaisir de la complicité avec ses enfants ? Comment faire quand on a l’impression d’avoir perdu le mode d’emploi ? Quand la situation bascule et que le quotidien des parents devient ingérable, une seule solution s’impose : faire appel à Super Nanny.Avec plus de 20 ans d’expérience, Sylvie Jenaly, gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions, et proposer des solutions aux parents débordés.Pendant toute une semaine, Super Nanny intervient auprès de ces parents en difficulté afin de leur apporter une boîte à outils remplie de méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves. Après une phase d’observation pour s’imprégner du quotidien de la famille, Super Nanny passe à l’action et prend les choses en main. Sa ligne de conduite : ne pas lâcher les parents et les remettre sur la bonne voie. Pour ce nouvel épisode, Super Nanny doit faire face à une famille recomposée : « Famille recomposée : comment rester souder quand la famille implose ! »Bienvenue chez Mélissa, Benoît et leur tribu de 4 enfants ! Mélissa est la maman d’Andréa (10 ans), Gabrielle (5 ans) et Candice (4 ans), qu’elle a eu d’autres unions, puis avec Benoît ils ont accueilli le petit Ismaël il y a 2 ans. Dans cette famille nombreuse et recomposée il n’est pas facile de trouver sa place. Mélissa aimerait que toute cette petite famille vive en harmonie, malheureusement aujourd’hui dans cette maison ça crie plus que ça rit… ! Mélissa se comporte comme une adolescente avec sa fille aînée, Benoit lui ne s’occupe que du petit dernier ! Deux clans au sein d’une même famille, qui pourtant se rêverait recomposée. Alors quelles solutions Super Nanny va-t-elle proposer à cette famille décomposée ?