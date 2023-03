Super Nanny - Famille recomposée : comment rester soudés quand la famille implose !

Bienvenue chez Mélissa, Benoît et leur tribu de 4 enfants ! Mélissa est la maman d’Andréa (10 ans), Gabrielle (5 ans) et Candice (4 ans), qu’elle a eu d’autres unions, puis avec Benoît ils ont accueilli le petit Ismaël il y a 2 ans. Dans cette famille nombreuse et recomposée il n’est pas facile de trouver sa place. Mélissa aimerait que toute cette petite famille vive en harmonie, malheureusement aujourd’hui dans cette maison ça crie plus que ça rit… ! Mélissa se comporte comme une adolescente avec sa fille aînée, Benoit lui ne s’occupe que du petit dernier ! Deux clans au sein d’une même famille, qui pourtant se rêverait recomposée. Alors quelles solutions Super Nanny va-t-elle proposer à cette famille décomposée ?