Super Nanny - Je considère encore mes quatre enfants comme des bébés

Maman surprotectrice et terriblement angoissée, Stéphanie fait tout pour maintenir ses quatre enfants dans le monde de la petite enfance. Biberons, tétines, table à langer : bien qu’ils aient entre 3 et 6 ans, les quatre petits ont encore tout l’attirail habituellement réservé aux bébés ! Résultat : non seulement ils ne sont pas du tout autonomes, mais surtout ils en profitent pour faire céder leurs parents à tous leurs caprices. Le défi pour Super Nanny : faire en sorte que Stéphanie laisse grandir ses enfants.