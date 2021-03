Super Nanny - Jouets et sucreries à profusion, repas à la demande, je cède tout à mes enfants!

Super Nanny a rendez-vous dans une nouvelle famille installée à Manage, en Belgique. Vanessa 34 ans, vendeuse en e-commerce vit avec Denis, son compagnon depuis un an et demi. Elle n’arrive plus à gérer ses trois enfants qui ont pris le pouvoir : Tiago, 5 ans et demi, Elia, 3 ans et demi et Elouana, âgée de 2 ans et demi ! Pour éviter le conflit, Vanessa, leur maman, cède à toutes leurs demandes : sucreries et encas à toutes heures, repas à la demande, achat de jouets à chaque sortie en magasin ! Maman célibataire pendant longtemps avec trois enfants rapprochés, la jeune femme a tout concédé à sa progéniture par peur de ne plus être aimée. Consciente que la situation ne peut plus durer, elle a donc fait appel à Super Nanny ! Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour ramener l'ordre dans cette famille où il n'y a plus aucune règle ! Elle va tout tenter pour que Vanessa retrouve le plaisir d’être maman. Notre gouvernante préférée mettra tout en œuvre pour rapprocher la maman de son fils ainé afin de restaurer l’harmonie au sein de la famille.