Linda a toujours voulu un garçon. Moralité, quand elle a eu Anthony, elle lui a tout cédé. Le problème est que le petit garçon de 3 ans en profite pour régner en maître sur la maison. Et pour se faire remarquer, ses trois sœurs jouent la surenchère dans les cris, les caprices et l'insolence. Moralité, Jérôme et Linda sont des parents complètement dépassés.Le défi pour Super nanny: que les parents reprennent le pouvoir à la maison.