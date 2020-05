Super Nanny - Les très jeunes parents

En mettant au monde Léna à seulement 18 et 22 ans, alors qu'ils n'étaient eux-mêmes encore que des adolescents, Nicolas et Audrey n'imaginaient pas les responsabilités liées à l'éducation d'un enfant. Désormais âgés respectivement de 22 et 24 ans, le couple est plus que jamais perdu après l'arrivée du deuxième, Théo. Super Nanny a donc un défi de taille à relever : faire de Nicolas et Audrey des parents adultes.