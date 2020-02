Super Nanny - Maman de 3 enfants, j'allaite toujours la dernière de 3 ans

En couple depuis 10 ans, Franck et Sabrina sont à la tête d’une famille parfaitement heureuse… à première vue. En réalité la maman est épuisée et à bout de nerfs car sa fille de 3 ans lui réclame toujours le sein jour et nuit ! Une situation qui a obligé Sabrina à déserter la chambre conjugale pour dormir dans le lit de sa fille… Peu soutenue par son mari, la maman a tout essayé pour sevrer sa fille, y compris mettre du piment sur sa poitrine ! Jusqu’à présent rien n’a fonctionné… Le défi pour Super Nanny : convaincre la petite Océane de ne plus téter sa mère...