Super Nanny - Maman dit oui, papa dit non : nos enfants en profitent

Super Nanny a rendez-vous en Bretagne dans la ville de Plouzané, près de Brest, où vit une nouvelle famille avec deux petites tornades.Emelyne, 32 ans, gérante de son entreprise de moulures en 3D, et David, 35 ans, fonctionnaire, sont les jeunes parents de deux garçonnets plutôt remuants. Il y a l’aîné, Maxence, 4 ans, véritable bout en train de la famille qui est suivi de près dans les bêtises et les chamailleries par son petit frère, Juliann, 2 ans. David, souvent absent pour son travail, a perdu toute son autorité et ne sait plus comment se faire obéir.Résultat, dans cette famille, les disputes et les cris sont devenus leur lot quotidien. Super Nanny va surtout s’apercevoir que ces deux parents sont en total désaccord sur l’éducation de leurs enfants. Au bord de l’explosion, dans leur couple comme avec leurs enfants, Emelyne et David ont décidé de faire appel à Super Nanny. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour résoudre les problèmes et apporter plus de sérénité au sein du foyer. Parviendra-t-elle à rapprocher Emelyne et David pour qu’ils s’accordent enfin sur l’éducation de leurs deux garçons ? Arrivera-t-elle à rétablir l’harmonie et les rires au sein de la famille ? C’est la nouvelle mission de Super Nanny !