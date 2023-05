Super Nanny - Maman infirmière et papa cadre aux horaires décalés : nos enfants nous le font payer !

Super Nanny se rend dans la région Hauts-de-France, dans le village d’Hantay, à la rencontre de parents dont la vie active est très intense. Sylvie va devoir suivre le rythme soutenu d’Olivier, cadre supérieur mais surtout d’Alexandra, infirmière libérale, qui doit jongler entre sa vie professionnelle et sa vie de maman ponctuée par les crises de ses deux enfants ! Baptiste, 5 ans, au caractère affirmé et à la langue bien pendue, lui en fait voir de toutes les couleurs. Antoine, 2 ans et demi, est toujours prêt à suivre les bêtises de son grand frère. Dépassés par la situation, les parents n’ont plus aucune autorité sur leurs enfants. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Super Nanny aura 10 jours pour aider ces parents à retrouver l’harmonie. Réussira-t-elle à refreiner les colères de enfants et à leur faire accepter leurs nouvelles règles ? Arrivera-t-elle à rapprocher Alexandra de son fils aîné ? Parviendra-t-elle à rétablir la sérénité dans cette famille ? Car pour la toute première fois, notre Super Nanny va douter !