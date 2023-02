Super Nanny - Maman poule et papa qui travaille trop, comment laisser grandir nos 4 enfants ?

C’est le grand retour de Super Nanny qui fête ses 10 ans à l’antenne ! 10 ans d’émissions pour la gouvernante préférée des Français, c’est près de 90 familles, environ 900 conseils prodigués, plus de 190 enfants rencontrés, des bisous, des larmes, des fous rires, qui en font autant de moments inoubliables... Mais pour Super Nanny et sa petite voiture rouge il est temps de reprendre la route à la rencontre de nouvelles familles pour des aventures riches en émotions et en surprises. Dans ce nouvel épisode, Jessica et Christophe ont quatre enfants : les jumeaux Kayna et Kelyan (7 ans), un grand bonheur, mais aussi un grand bouleversement pour commencer leur vie de parents. Le chamboulement s'est poursuivi avec l’arrivée de Kenzo (3 ans), puis de Kaylsie (3 mois). Depuis l’arrivée de la petite dernière, Kaylsie, rien ne va plus à la maison : Kayna rejette son frère jumeau et fait tout pour provoquer Jessica. Kenzo, lui, suit l’exemple de sa grande sœur en provoquant sa mère, quant à Kelyan, il s’exclut de la famille et se renferme sur lui-même. Aujourd’hui, Jessica ne sait plus comment faire et ne trouve de réconfort et d’amour qu’auprès de sa petite dernière de 3 mois, Kaylsie. Pour cette jeune maman, c’est compliqué de compter sur l’aide de son mari qui travaille 7 jours sur 7. Christophe aimerait aider Jessica, il ne supporte plus de la voir malheureuse et de voir sa famille se déchirer mais, le manque de temps et de savoir-faire met en échec toutes ses tentatives pour aider Jessica. Dans cette maison il y a plus de conflits que d’amour selon les parents... Il est temps que Super Nanny intervienne ! Comment réconcilier les jumeaux qui se font la guerre ? Comment changer les mauvaises habitudes des parents ? Comment redonner sa place à un papa qui travaille tous les jours ? Ce sont autant de défis qui attendent Super Nanny dans cette nouvelle famille.