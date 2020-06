Super Nanny - Maman solo, mes jumelles me rendent la vie impossible

Séparée du père de ses filles depuis 4 ans, Monica est aujourd’hui une maman célibataire aux abois… Ses jumelles de 6 ans, Lara et Chloé, n’ont peur de rien ni de personne et enchaînent les crises spectaculaires. Monica n’a aucun moment de répit, à tel point qu’elle s’est totalement coupée de toute vie sociale et amoureuse, par peur du comportement de ses filles.Le défi pour Super Nanny : Aider cette maman célibataire à se faire obéir.