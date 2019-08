Super Nanny - Mes deux filles sont des princesses, je ne leur refuse rien !

Dans les Hauts-de-France, Laura, 28 ans, et Florian, 33 ans, sont les parents d’Albane, 6 ans, et Souana, 4 ans ! Soucieuse de leur donner tout ce qu’elle n’a pas reçu dans son enfance, Laura, la maman, a toujours gâté ses filles chéries depuis leur plus jeune âge. Résultat : les deux sœurs se considèrent comme les princesses de la maison et n’hésitent pas à donner des ordres à leurs parents ! Florian, le papa, essaie tant bien que mal d’instaurer des règles. Mais le couple n’est pas du tout d’accord sur la ligne de conduite à adopter concernant l’éducation de leurs filles : bonbons à volonté, télévision et téléphone portable à toute heure… Laura ne leur refuse rien ! La mission est donc de taille pour Super Nanny ! Parviendra-t-elle à faire en sorte que Laura cesse de considérer ses filles comme des princesses et leur impose des limites ? Réussira-t-elle à aider ce couple à s’entendre sur l’éducation de leurs enfants ? Arrivera-t-elle à ramener le calme et les rires dans cette famille ?