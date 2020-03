Super Nanny - Mon mari est trop laxiste avec nos enfants !

Emilie et Yannick, 33 ans, sont les jeunes parents de deux enfants : Lucie 7 ans et Tom 2 ans et demi. Les deux parents sont en contradiction totale sur l'éducation de leurs enfants. Yannick est un papa poule, il est laxiste et pour lui il n'est pas nécessaire de punir les enfants, il n'impose aucune règle et cède à toutes les exigences de ses enfants. Quand Emilie refuse quelque chose, les enfants vont tout de suite voir leur père. Emilie endosse donc le rôle de la "méchante " et elle en souffre terriblement. Les enfants n'ont aucune marque d'affection pour leur maman qui dit clairement que Yannick lui a "volé ses enfants". Elle ne partage plus rien avec ses 2 enfants qui refusent de lui faire des câlins ou des bisous. Tom et son père Yannick ont une relation très fusionnelle, le petit suit son père partout toute la journée, et réclame en permanence les bras de son papa mais refuse d'aller dans ceux de sa maman. Lucie, la grande, jalouse de la relation entre son père et son petit frère, est très insolente et impose caprices sur caprices.