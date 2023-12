Super Nanny - Naissance multiple, comment gérer quand la famille s’agrandit d’un coup ?

Bienvenue chez Jennifer et Vincent qui sont les parents de Bradley (7ans), Emrys (4 ans et demi) et tout récemment les jumeaux Lennie et Novely (3 mois et demi). Ce couple est solide, et pour cause, ils ont toujours vu les choses de la même manière et ont construit la famille dont ils rêvaient, jusqu’à il y a peu de temps… L’arrivée surprise de deux bébés chamboule tout ce qu’ils avaient mis du temps à mettre en place. Bradley et Emrys ont du mal à accepter que leur maman passe tant de temps avec les jumeaux, alors tout est bon pour attirer son attention : les cris, les chamailleries…Rien ne va plus dans le foyer depuis l’arrivée des jumeaux, tout est désorganisé et plus personne ne trouve sa place à la maison ! Focalisés sur les petits derniers, Jennifer et Vincent ne savent plus comment gérer cette fratrie… Que faire quand chaque enfant demande autant d’attention ? Super Nanny va s’investir dans cette nouvelle mission pour permettre à ce couple de respirer et de se rendre disponible pour cette famille tonique !