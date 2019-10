Super Nanny - Notre fils de 5ans est le chef de famille

Dans la famille de Jessica et Dimitri le vrai patron c’est Mathéo, 5 ans ! Doté d’un caractère très autoritaire et colérique, le petit garçon mène ses parents à la baguette et ne supporte aucune contrariété. Le problème est que son petit frère et sa petite soeur suivent son modèle… Résultat : dans cette maison ce sont les enfants qui font la loi et les parents ne savent plus comment s’y prendre pour se faire respecter. Le défi pour Super Nanny : Aider les parents à restaurer leur autorité.