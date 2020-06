Super Nanny - Notre fils est devenu le roi de la maison !

Super Nanny a rendez-vous dans une nouvelle famille installée dans le sud-ouest pour un nouveau défi : aider des parents à retrouver l’autorité sur leurs trois enfants ! Dans cette maison, celui qui fait le plus de bruit, c’est Salim, 5 ans, le cadet de la fratrie ! Depuis toujours, Hichem, le papa, n’a jamais su lui dire non. Résultat, les parents n’ont plus aucune autorité sur le petit garçon devenu le petit roi de la maison. On en oublierait presque qu’il y a deux autres enfants dans cette famille : Aliyah, 11 mois, et Shemsie, 8 ans, l’aînée. La petite tribu a besoin d’aide pour retrouver la sérénité. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour comprendre les problématiques du foyer. Le petit roi Salim acceptera-t-il les nouvelles règles de vie Super Nanny ? Sylvie réussira t-elle à donner à Hichem une vraie posture de papa ? Elle veillera surtout à ce que chacun retrouve sa place afin que cette famille redécouvre le bonheur de vivre ensemble. C’est un nouveau défi que s’apprête à relever Super Nanny.