Super Nanny - On travaille trop : Nos enfants nous le font payer

Super Nanny part à la rencontre d'une famille dans laquelle les enfants font payer à leurs parents le fait de trop travailler. Olivier et Sophie sont tous les deux chefs d'entreprise et consacrent beaucoup de temps à leur travail. Leurs emplois du temps très chargés ne leur permettent de passer que peu de temps avec leurs deux garçons Timéo et Mylan. Pour compenser cette absence, les parents ont pris l'habitude de trop gâter leurs enfants ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, Timéo et Mylan sont deux enfants " terribles " qui n'en font qu'à leur tête. Le défi pour Super Nanny : aider le couple à optimiser le temps passé avec les enfants et instaurer de nouvelles règles pour qu'ils se fassent enfin respecter.