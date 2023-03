Super Nanny - Papa au foyer avec 5 filles : comment apprendre à s’organiser ?

Bienvenue chez Synthia et Thaï ! En couple depuis 10 ans, ils sont les heureux parents de 5 filles : Cataleya (9 ans), Mai-Lan (7 ans), Laelia (4 ans), Tess (2 ans) et Ivy (7 mois).Depuis 3 ans, Thaï est papa au foyer pour laisser Synthia reprendre son emploi dans le médical, un travail et une vie sociale qui lui manquait. Pour Thaï, véritable papa poule, s’occuper de ses filles à plein temps était une véritable envie. Et jusqu’à présent Synthia avait su poser des limites et un cadre aux filles. Mais, au fur et à mesures des mois et des années à la maison, tout a glissé et aujourd’hui le foyer se trouve totalement désorganisé…. Considéré par ses 5 filles comme « un pote », à la maison, en l’absence de maman, ce n’est pas forcément papa qui fait la loi ! Aujourd’hui, Thaï est débordé, fatigué et a baissé les bras. La situation ne peut plus durer, c’est pour cette raison qu’ils ont fait appel à Super Nanny ! Alors, quelles solutions va-t-elle proposer à cette famille ?