Super Nanny - Papa macho, maman à crans

En couple depuis 12 ans, Enzo et Christy sont les parents de trois jeunes enfants particulièrement dynamiques, notamment les deux aînés, Davide et Lucia. Ils passent leurs journées à se bagarrer et tiennent sans arrêt tête à leurs parents. Le problème, c’est que Christy, la maman, se retrouve souvent bien seule pour gérer les bêtises et les caprices de ces deux petits diables ! Enzo, son compagnon, ne s’occupe pas du tout des enfants, estimant que c’est le rôle des femmes. Il ne fait pas non plus preuve d’autorité, car il déteste le conflit ! Aujourd’hui Christy est à bout.