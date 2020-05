Super Nanny - Papa marin : autorité qui prend l'eau !

Super Nanny a rendez-vous dans une famille installée dans le Var pour un nouveau défi !Pour la première fois, c’est un papa qui a appellé au secours. Mickael, marin de métier, a été absent durant de très longues périodes ces 3 dernières années. Aujourd’hui, plus présent à la maison, ce papa n’arrive pas à retrouver sa place au sein de sa propre famille. D’autant plus que Julie, la maman, a du mal à se défaire de ses habitudes de "maman solo" ! Une situation dont la fratrie profite puisqu’avec 4 enfants de 3 à 10 ans, le quotidien de cette famille est plutôt agité. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Super Nanny aura dix jours pour remettre de l’ordre au sein de ce foyer ! Sylvie parviendra-t-elle à aider Mickaël à regagner son rôle de père ? Réussira-t-elle à aider ce couple à mieux communiquer ? La famille arrivera-t-elle à retrouver le bonheur de vivre ensemble ? C’est le nouveau défi qui attend Super Nanny !