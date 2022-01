Super Nanny - Parents en désaccord, nos 3 enfants en profitent

En couple depuis onze ans, Isabelle, 41 ans, et Cédric, 37 ans, sont depuis toujours en désaccord sur la façon d’élever leurs trois enfants ! Alors que Cédric est un "papa-copain" qui aime les taquiner et jouer aux jeux vidéo, Isabelle tente, tant bien que mal, de leur inculquer des principes d’éducation plus stricts. Aujourd’hui épuisée, Isabelle peut heureusement compter sur l’aide d’Aurore, sa fille aînée de 19 ans, née d’une première union. Toutefois, la jeune fille s’entend très mal avec son beau-père et l’ambiance à la maison est électrique. Résultat : le couple fait chambre à part et plus personne n’est vraiment à sa place dans la famille.Le défi pour Super Nanny : apaiser les relations entre tous les membres de la famille et faire en sorte que chacun retrouve la place qui est la sienne.