Super Nanny - Parents sur le tard, nous ne nous en sortons pas avec nos jumeaux

En couple depuis quatorze ans, Sonia et Sylvain ont eu beaucoup de mal à devenir parents. Ce n’est qu’après trois fécondations in vitro et cinq ans d’une longue attente qu’ils ont finalement accueilli leurs jumeaux, Maëlwenn et Nathanaël. Mais si leur bonheur a été immense, il a malheureusement été de courte durée… Car aujourd’hui les enfants multiplient les crises, qui sont très longues et impressionnantes. Parents très investis, Sonia et Sylvain ont lu des dizaines de manuels d’éducation pour tenter de trouver des solutions, en vain. Aujourd’hui, ce couple âgé de 50 et 41 ans, est épuisé. Le défi pour Super Nanny : redonner à Sonia et Sylvain le plaisir d’être parents et faire cesser les crises de leurs enfants.