Super Nanny - Pour sa 100ème famille, Super Nanny vient à la rescousse d'un papa au foyer !

Direction le soleil du Tarn chez Julie et Lénaïc qui sont les parents de trois enfants, Emma (6 ans), Awen (4 ans) et Charles (1 an et demi). À la naissance d’Emma, Lénaïc a décidé d’être père au foyer. Une décision prise en concertation avec sa moitié néanmoins, ce choix est bien plus lourd de conséquences qu’il n’y paraissait. Pour gérer les enfants ce papa attentionné sait faire, c‘est pour les tâches domestiques que cela se complique. Julie, qui est professionnelle de la santé, se retrouve à être multi tâches une fois rentrée à la maison, elle doit préparer les repas, finir le ménage, etc. Ses journées sont donc bien remplies et elle peine à trouver un moment pour elle ou pour son couple. Il est nécessaire de rééquilibrer les missions au sein du foyer afin que chacun y trouve son compte. Le jeune couple est désireux de faire tous les efforts qu’il faut pour laisser place à plus de sorties familiales et de moments à deux. « Super Nanny » à la rescousse pour mettre ses nombreuses qualités au service de Julie et Lénaïc. L’objectif est simple : une meilleure organisation pour un meilleur quotidien en famille !