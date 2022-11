Super Nanny - Pour sa 50ème famille, Super Nanny accueille un nouveau né.

Pour sa 50e famille, Super Nanny accueille un nouveau-né ! Priscillia est enceinte de 8 mois de son 4ème enfant avec Johnny, son compagnon depuis 10 ans. Mais la future maman redoute cette nouvelle naissance, car Johnny n'a jamais su prendre sa place de père auprès de leurs 3 premiers enfants… qui bien sûr en profitent ! Papa démissionnaire, il n'a aucune autorité et ne partage rien avec ses enfants. Priscillia est épuisée de devoir gérer seule sa famille, et a peur de ne plus y arriver avec 4 enfants. D'autant que la naissance du petit dernier pourrait bien arriver plus tôt que prévu…Le défi pour Super Nanny : aider la famille à accueillir son 4e enfant dans les meilleures conditions possibles.