Super Nanny - Séparée du père de mes enfants, je l'appelle à l'aide constamment

Séparée depuis trois ans du père de ses trois enfants, Mélanie n’arrive pas à les gérer seule. Depuis la séparation de leurs parents, les enfants sont en effet devenus très durs avec elle et insultes et caprices sont devenus son quotidien. La seule solution qu’elle a trouvée, c’est d’appeler à l’aide Mourad, son ex-compagnon, le père des enfants : tous les jours c’est lui qui vient les coucher et «faire la police». Une situation très perturbante pour les enfants, qui ont du mal à comprendre que leurs parents sont vraiment séparés, et pour Mélanie, qui aimerait refaire sa vie. Il faut que les visites quotidiennes de Mourad cessent ! Le défi pour Super Nanny : aider Mélanie à gérer seule ses trois enfants.