Super Nanny - Super Nanny à la montagne : elle va tout tenter pour réconcilier une famille recomposée

Super Nanny a rendez-vous dans les Vosges dans une famille où rien ne va plus ! Casandra et Romain élèvent trois enfants donc trois fois plus de problèmes ! Entre les cris de Shannyss, 2 ans, et de Dénytza, 3 ans, et les bouderies de Malaury, 9 ans, la fille aînée de Casandra issue d’une précédente relation, la maman a bien du mal à gérer et s’impatiente constamment ! Quant à Romain, le papa des deux petites dernières, il fuit les problèmes du quotidien. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Super Nanny aura 10 jours pour résoudre les problèmes de cette famille. Sa première mission : rendre plus autonome les deux petites filles en bas âges ! Elle devra également aider cette maman à s’apaiser. Mais Super Nanny va s’apercevoir d’un problème plus profond concernant l’aînée de la famille depuis l’arrivée de ses petites sœurs : Malaury se sent délaissée. Alors Sylvie arrivera-t-elle à redonner à Casandra le plaisir d’être mère ? Réussira-t-elle à retisser le lien perdu entre cette maman et sa fille ainée ?Pour relever ce nouveau défi, Super Nanny va bousculer les habitudes et emmener la famille loin de leur quotidien puisqu’elle a prévu sa phase d’action à la neige, dans les Hautes-Vosges ! Au programme : raquettes, luge, bataille de neige mais surtout des rires et de la bonne humeur ! Objectif : que la famille retrouve son harmonie perdue.