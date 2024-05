Super Nanny - Super Nanny au Portugal , aidez-moi à être moins laxiste avec mes 3 filles

Direction le soleil du Portugal pour ce nouvel épisode de Super Nanny qui va venir en aide à Alexandra et Jordan. Ils sont les heureux parents de trois petites filles : Louna (4 ans), Layana (3 ans) et Lorena (16 mois). Alexandra est une maman comblée mais, suite à des complications lors de la naissance de Lorena, elle a perdu toute confiance en elle. Si bien qu’il lui est devenu impossible de faire preuve d’autorité avec ses filles ou seulement de poser quelques limites. Le quotidien sans Jordan est devenu inimaginable pour Alexandra, d’autant plus que Lorena ne dort pas bien et les nuits sont devenues très courtes pour la maman. Néanmoins la réalité du quotidien va bientôt frapper à la porte de ce jeune couple d’expatriés puisque Jordan va bientôt devoir reprendre le travail. Super Nanny va devoir résoudre les problèmes de ce couple très rapidement afin que tout soit paisible à nouveau lorsque Jordan travaillera à nouveau.