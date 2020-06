Super Nanny - Super Nanny vient en aide à une famille de champions de patinage

Super Nanny a rendez-vous dans une famille d’athlètes à Gujan-Mestras, sur le bassin d’Arcachon, en Gironde. Ils sont tous passionnés par le patinage artistique à roulettes à haut niveau. Sur la piste, on retrouve Victoria, 10 ans, suivi de sa cadette Anna, 7 ans, mais aussi Frédéric, 53 ans, le papa ainsi que le petit dernier de la famille Ange, 1 an et demi ! Quant à Alexandra, la maman de 37 ans, elle gère l’intendance. Dans cette famille, le patin est au centre de tout ! Et si sur la piste règne l’ordre et la discipline… à la maison, l’ambiance est à la rébellion. Entre les deux sœurs, la rivalité bat son plein sur les patins comme à la maison ! Résultat au sein du foyer : l’humeur n’est pas au beau fixe. A bout, Alexandra et Frédéric ont donc fait appel à Super Nanny. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour leur apprendre à concilier passion sportive et vie de famille. Super Nanny parviendra-t-elle à ce que la compétition entre les deux sœurs laisse place à la complicité ? Sylvie réussira-t-elle à créer d’autres centre d’intérêts que le patin à roulettes entre les membres de cette famille ? C’est le nouveau défi qui attend Super Nanny !