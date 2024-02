Super Nanny - Super Nanny vient en aide à une famille du cirque

Propriétaires d’un cirque, Josué et Mirella vivent toute l’année sur les routes au rythme de leurs déplacements et des caprices de leur fils de 3 ans, Jessy ! En effet, le petit dernier de la famille profite de sa position pour mener tout le monde à la baguette, que ce soit ses frères, ses parents ou même sa tante et ses cousins qui participent à la vie du cirque. Et pour ça, il n’hésite pas à taper, à mordre ou à proférer toutes sortes de gros mots. Conscients qu’ils ont trop laissé faire, Josué et Mirella veulent aujourd’hui redresser la barre, d’autant que le comportement de Jessy est aussi une vraie source de stress quand ils doivent entrer en piste… Car le petit garçon est tout aussi imprévisible sous le chapiteau qu’à la maison ! Le défi pour Super Nanny : aider les parents à canaliser leur petit dernier pour que le cirque familial retrouve son calme.