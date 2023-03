Super Nanny - Super Nanny vient en aide à une famille qui travaille en horaires décalés

Bienvenue chez Stella et Sébastien, parents de deux petits garçons : Timéo (5 ans) et Maé (2 ans). La vie de ce couple est rythmée par le métier de Sébastien qui est boulanger et travaille de nuit. Des horaires épuisants qui ne lui permettent pas toujours de s’investir dans le foyer comme il le voudrait. Alors à la maison Stella, qui doit gérer seule toute l’organisation des enfants, mais aussi les devoirs ou encore les courses, s’est laissée dépasser... Timéo a bien compris qu’une maman débordée, ça cède tout ! Alors, quand papa dort, Timéo prend le pouvoir au sein du foyer et Stella est à bout de force. Sébastien aimerait bien l’aider mais il ne sait plus comment reprendre sa place auprès des enfants ! Aujourd’hui, la situation n’est plus acceptable… Comment retrouver un équilibre lorsqu’on le vit en décalé ? Super Nanny va donner à ce couple les clés pour s’organiser et profiter de chaque moment en famille.