Super Nanny - Sur l'île d'Oléron, Super Nanny vient en aide à une famille de marins-pêcheurs

Dans la famille d’Alexandre et Sabrina, on est marins-pêcheurs de génération en génération ! A 28 ans, le couple est parents de trois enfants : Dylian, 6 ans, Elowan, 4 ans, et Tiwen, 7 mois. En congé parental, Sabrina s’occupe seule de ses trois enfants pendant qu’Alexandre, le papa, part en mer trois semaines par mois. Des absences difficiles à gérer mais surtout à justifier au quotidien à de jeunes enfants. Cette jeune maman essaie d’imposer son autorité face aux provocations et aux cris de ses deux aînés. De son côté, lorsque Alexandre met un pied à terre, ce n’est pas forcément mieux puisqu’il doit sans cesse « faire le gendarme » ne profitant que rarement de ces précieux moments en famille ! Le défi est donc de taille pour notre Super Nanny : arrivera-t-elle à apaiser le quotidien de Sabrina et des enfants en l’absence de leur papa ? Dylian et Elowan cesseront-ils leurs disputes ? La petite famille voguera-t-elle bientôt vers un nouveau bonheur ?