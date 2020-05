Super Nanny - Tablette et téléphone portable : nos enfants sont accros aux écrans, au secours !

Super Nanny a rendez-vous en région parisienne avec des parents qui ne savent plus quelle attitude adopter face aux débordements de leurs deux enfants ! Florence, 35 ans, maman au foyer, et Aymeric, 38 ans, ingénieur commercial, sont les parents de Lauryne, 3 ans, et de son grand frère Maxence, âgé de 5 ans et demi. Dans cette famille, plus personne ne communique. En cause, l’utilisation excessive des écrans à toutes les sauces : tablette numérique, ordinateur et téléphone portable ! Conscients que la situation ne peut plus durer, les parents ont fait appel à Super Nanny ! Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura dix jours pour les aider à limiter les abus des écrans et à rétablir une communication entre eux. Alors, Sylvie arrivera-t-elle à renouer les liens rompus entre les parents et les enfants ? Parviendra-t-elle à restaurer l’harmonie au sein de cette famille ? C’est le défi qui attend Super Nanny !