Super Nanny - Un papa en manque d'amour

Un papa en manque d'amourRodrigue est un papa très sévère avec ses quatre filles. Il veut leur inculquer les principes éducatifs qu'il a reçus petit et emploie avec elles un ton très dur. Quand il leur parle, c'est uniquement pour les rappeler à l'ordre ou les punir.Angélique, la maman, est beaucoup plus permissive avec les enfants… Résultat : elle contredit constamment son mari qui vit de plus en plus mal son rôle de "papa gendarme". Le défi pour Super Nanny : que ce papa retrouve une complicité avec ses filles et sa femme.