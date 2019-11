Super Nanny - Une maman veuve qui n'arrive pas à refaire sa vie

Doryanne est une maman qui élève seule ses 2 enfants depuis le décès de son mari il y a 3 ans. Le problème : pour compenser la perte de leur papa, Doryanne cède tout à son fils Lénaïck 6 ans. De son côté, Lauryne, une pré adolescente de 11 ans, a bien du mal à communiquer avec sa maman...moralité, à la maison, il n'y a plus aucune règle !Le défi pour Super Nanny : Réconcilier la mère et la fille et faire en sorte que la famille entière retrouve la joie de vivre.