Téo, 3 ans et déjà seul devant un écran : Super Nanny à la rescousse

« Vous savez ce qu’il regarde » demande Super Nanny aux parents, « on ne fait jamais attention » répond Florian. « Il faut être extrêmement vigilant concernant les écrans », préconise Sylvie, « les enfants de 3 à 6 ans ont du mal à faire la différence entre la réalité et la fiction ». « Il faut tout le temps regarder le contenu » continue Super Nanny face aux parents surpris d’apprendre que Téo, 3 ans, regarde des vidéos inappropriées pour son âge. Super Nanny leur fait alors une démonstration : en tapant simplement une lettre de l’alphabet, Florian et Elodie réalisent que Téo peut avoir accès très facilement à des vidéos interdites au moins de 18 ans. Super Nanny conseille alors aux jeunes parents d’installer un contrôle parental, « au moins vous êtes protégés ». Extrait de l’émission inédite de Super Nanny, diffusée Vendredi 13 avril à 21h sur TFX.